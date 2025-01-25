22 kilo uyuşturucu ile geldi

Kıbrıs Cumhuriyeti Narkotik Şube ile gümrük makamları iş birliği neticesinde Larnaka Havalimanı’nda 51 yaşındaki bir yolcunun bagajında 22 kilo hintkeneviri ele geçirildi.

“Sigmalive” internet sayfasının haberine göre, uyuşturucu, Larnaka Havalimanı’na gelen 51 yaşındaki yolcunun bagajında tespit edildi.

Şahıs tutuklanırken, olası işbirlikçilerinin belirlenmesi için de olayla ilgili araştırma başlatıldı.