22 gardiyan istihdam edilecek
Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, Merkezi Cezaevi için 22 gardiyan alımına yönelik münhal duyurusu çıktı.
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Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, Merkezi Cezaevi için 22 gardiyan alımına yönelik münhal duyurusu çıktı.
14 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yer alan sınav duyurusuna göre; 20 erkek, 2 kadın gardiyan eri istihdam edilecek.
Sınava başvurular 5 Temmuz’a kadar yapılabilecek. Sınav, 17 Temmuz’da gerçekleşecek.
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