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22 gardiyan istihdam edilecek

22 gardiyan istihdam edilecek

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, Merkezi Cezaevi için 22 gardiyan alımına yönelik münhal duyurusu çıktı.

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Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, Merkezi Cezaevi için 22 gardiyan alımına yönelik münhal duyurusu çıktı.

14 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yer alan sınav duyurusuna göre; 20 erkek, 2 kadın gardiyan eri istihdam edilecek.

Sınava başvurular 5 Temmuz’a kadar yapılabilecek. Sınav,  17 Temmuz’da gerçekleşecek. 

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