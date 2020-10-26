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2140 test yapıldı, 11 pozitif vaka

2140 test yapıldı, 11 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2140 olduğunu, 11 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2140 olduğunu, 11 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Pilli, pozitif vakalardan 5 kişinin deniz yolu, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 4 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi. 

 

26 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2140 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 11

Ülke dışından gelen vakalar -  7 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -  

Yerel vakalar - 4 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 5 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 213. 742 

Toplam Vaka Sayısı- 910 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 835 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 70 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 25  

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 45 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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