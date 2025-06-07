211 miligram alkollü sürücü takla attı: 2 yaralı

Dipkarpaz’da alkollü sürücünün karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre olay, bugün saat 18.30 sıralarında Dipkarpaz’da Zafer Burnu Sokak üzerinde meydana geldi. 211 miligram alkollü içki tesiri altında olan Erdal Fabrikacı Darbaz (28), HM 521 plakalı pick-up aracıyla güneyden kuzey yönüne seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Dikkatsizlik sonucu yolun solundan çıkan araç, toprak sete çarptıktan sonra tarla içerisinde takla attı. Kazada sürücü Erdal Fabrikacı Darbaz ve araçta yolcu olarak bulunan Cemile Sürmeli (29) yaralandı. Her iki yaralı da Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.