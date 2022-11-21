21 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Lefkoşa'da, Küçük Kaymaklı bölgesinde 21 yaşındaki Marouen Khammassi evinde ölü olarak bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, gencin vücudunda doktor tarafından yapılan dış muayenesinde darp cebir izine rastlanmadı.

Ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.