21 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Kayalar yolu üzerinde bulunan Aşıklar Tepesi yakınlarında bir araç uçurumdan düştü. 21 yaşındaki araç sürücü hayatını kaybetti.
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Kayalar yolu üzerinde bulunan Aşıklar Tepesi yakınlarında bir araç uçurumdan düştü. 21 yaşındaki araç sürücü hayatını kaybetti.
Polis, Yılmaz Kemal Özatlı (E-21) kullanımındaki MZ 465 plakalı aracın, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yaklaşık 50 metre derinliğindeki uçurumdan kayalıklar arasına düştüğünü açıkladı. Araç sürücüsü Yılmaz Kemal Özatlı araç içerisinde ölü olarak bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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