21 örgüt “muhafazakarlaşma politikalarına dur” demek için Başbakanlığa yürüyecek
"Muhafazakarlaşma politikalarına dur" demek için örgütlenen 21 örgüt, Pazartesi günü Başbakanlığa yürüyecek.
21 siyasi parti, sivil toplum örgütü ve birlik, Türkiye'den Din İşleri Başkanı olarak atanan Ahmet Ünsal'ın kadınların temel insan haklarına ve özgürlüklerine saldıran söylemlerine karşı örgütlendi.
Yapılan ortak açıklamada, 16 Ocak Pazartesi günü saat 17.30’da Lefkoşa’daki Kumsal Park’ta buluşup Başbakanlık’a yürüneceği ifade edildi.
Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Toplumumuzun çağdaş, laik ve demokratik yapısına yönelik saldırılara karşı direnen örgütler ve bireyler olarak, bizlere dayatılan muhafazakârlaştırma politikalarına "DUR "demek için bir araya geldik. Türkiye'den Din İşleri Başkanı olarak atanan Ahmet Ünsal'ın kadınların temel insan haklarına ve özgürlüklerine saldıran aşağılayıcı söylemlerine ve din sömürüsü ekseninde örgütlenen dernekler aracılığıyla, çocukların haklarını ihlal eden ideolojik faaliyetlere karşı çıkmak için 16 Ocak Pazartesi günü saat 17.30'da Kumsal Parkı'nda buluşup Başbakanlığa yürüyoruz.”
Eyleme destek verecek örgütler şöyle:
BAĞIMSIZLIK YOLU
BARAKA KÜLTÜR MERKEZİ
CTP KADIN ÖRGÜTÜ
GÜKAD
KADIN EĞİTİMİ KOLEKTİFİ
KAMU-SEN
KAYAD
KIBRIS TÜRK BAROLAR BİRLİĞİ
KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
KIBRIS TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ
KTAMS
KTOEÖS
KTÖS
KUİR KIBRIS DERNEĞİ
MÜLTECİ HAKLARI DERNEĞİ
POZİTİF DÜŞÜN DERNEĞİ
SİVİL TOPLUM İNİSİYATİFİ
SOL HAREKET
TDP
VAKIFLAR VE DİN İŞLERİ DAİRESİ EMEKLİLER DERNEĞİ
YKP