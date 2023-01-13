21 örgüt “muhafazakarlaşma politikalarına dur” demek için Başbakanlığa yürüyecek

21 siyasi parti, sivil toplum örgütü ve birlik, Türkiye'den Din İşleri Başkanı olarak atanan Ahmet Ünsal'ın kadınların temel insan haklarına ve özgürlüklerine saldıran söylemlerine karşı örgütlendi.

Yapılan ortak açıklamada, 16 Ocak Pazartesi günü saat 17.30’da Lefkoşa’daki Kumsal Park’ta buluşup Başbakanlık’a yürüneceği ifade edildi.

Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Toplumumuzun çağdaş, laik ve demokratik yapısına yönelik saldırılara karşı direnen örgütler ve bireyler olarak, bizlere dayatılan muhafazakârlaştırma politikalarına "DUR "demek için bir araya geldik. Türkiye'den Din İşleri Başkanı olarak atanan Ahmet Ünsal'ın kadınların temel insan haklarına ve özgürlüklerine saldıran aşağılayıcı söylemlerine ve din sömürüsü ekseninde örgütlenen dernekler aracılığıyla, çocukların haklarını ihlal eden ideolojik faaliyetlere karşı çıkmak için 16 Ocak Pazartesi günü saat 17.30'da Kumsal Parkı'nda buluşup Başbakanlığa yürüyoruz.”

Eyleme destek verecek örgütler şöyle:

BAĞIMSIZLIK YOLU

BARAKA KÜLTÜR MERKEZİ

CTP KADIN ÖRGÜTÜ

GÜKAD

KADIN EĞİTİMİ KOLEKTİFİ

KAMU-SEN

KAYAD

KIBRIS TÜRK BAROLAR BİRLİĞİ

KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

KIBRIS TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ

KTAMS

KTOEÖS

KTÖS

KUİR KIBRIS DERNEĞİ

MÜLTECİ HAKLARI DERNEĞİ

POZİTİF DÜŞÜN DERNEĞİ

SİVİL TOPLUM İNİSİYATİFİ

SOL HAREKET

TDP

VAKIFLAR VE DİN İŞLERİ DAİRESİ EMEKLİLER DERNEĞİ

YKP