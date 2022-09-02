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21 Eylül Uluslararası Barış Günü’nde iki toplumlu koşu düzenleniyor

21 Eylül Uluslararası Barış Günü’nde iki toplumlu koşu düzenleniyor

Lefkoşa’da, 21 Eylül Uluslararası Barış Günü’nde iki toplumlu koşu düzenleniyor.

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Lefkoşa’da, 21 Eylül Uluslararası Barış Günü’nde iki toplumlu koşu düzenleniyor.

Lefkoşa’da ara bölgede Dayanışma Evi’nden saat 17.00’de başlayacak 6-7 kilometrelik koşuya katılacaklar, Lefkoşa’nın surlar içi bölgesinden geçerek yeniden Dayanışma Evi’ne dönecek.

Hem kuzey hem de güneyden katılımcıların yer alacağı geleneksel Barış Günü koşusunu, Reunite Lefkoşa grubu organize

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