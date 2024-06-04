20’inci Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde "Tartüf24" oyunu sahnelendi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) düzenlediği 20’inci Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun (LBT) yeni oyunu "Tartüf24" sahnelendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 17’nci yüzyılda Moliere tarafından yazılan, Nazım Hikmet tarafından kurgulanan oyun, Yaşar Ersoy’un yorumu ve yönetimiyle izleyici ile buluştu.

Kıymet Karabiber, Özgür Oktay, Döndü Özata, Hatice Tezcan, Osman Ateş, Fuat Zorali, Kurtuluş Altaylı, Açelya Bükülmez, Asu Demircioğlu, Melek Erdil, Aytunç Şabanlı, Cem Aykut, Ekin Karaböcek ve Umut Ersoy’un rol aldığı oyun, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelendi.

Tiyatroseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanan oyunu LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve bazı Meclis üyeleri de izledi.

Oyun sonunda Yönetmen Yaşar Ersoy sahneye davet edildi. 61 yıl önce Nazım Hikmet’i sonsuzluğa yolcu ettikleri günde oyunun sahnelendiğine dikkat çeken Ersoy, “Onun ruhu bu akşam bizlerle beraberdi. Nazım Hikmet’in idealleri, düşünceleri, amacı, sevdası ve kavgası bizlerle beraber yürümeye devam edecektir” dedi.

“Çıkın Işığa Buluşabilenler, Sevindirebilenler, Değişebilenler” sloganıyla perdelerini açan 20. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde "Tartüf24" oyunu bu akşam ikinci kez sahnelenecek. Oyun, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda yer alacak ve saat 20.30’da başlayacak.

Festivalin bir sonraki temsili 8 Haziran Cumartesi günü Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun “Uçan Bisiklet” oyunu olacak.

Festival biletleri, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesi ve biletinial.com’dan alınabiliyor.