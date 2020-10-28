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2078 test yapıldı, 4 pozitif vaka

2078 test yapıldı, 4 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2078 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2078 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süreçte gözetim altında olduklarını söyledi. 

 

28 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2078 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4 

Ülke dışından gelen vakalar -  2 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -  2 

Yerel vakalar - 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 2 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 217.721 

Toplam Vaka Sayısı- 924 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 845 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 74 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 24  

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 50 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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