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2056 test yapıldı, 4 pozitif vaka

2056 test yapıldı, 4 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2056 olduğunu, 4 pozitif vakaya  rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2056 olduğunu, 4 pozitif vakaya  rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Pilli, vakaların 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, diğer 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını söyledi. 

 

30 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2056 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4 

Ülke dışından gelen vakalar -  2 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -  2

Yerel vakalar - 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 7

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 221.285 

Toplam Vaka Sayısı- 931 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 859

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 67 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 14  

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 52 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1

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