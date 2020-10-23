2051 test yapıldı, 11 pozitif vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2051 olduğunu, 11 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2051 olduğunu, 11 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu, 10 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.
23 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2051
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 11
Ülke dışından gelen vakalar -
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 1
Yerel vakalar - 10
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 10
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 208.677
Toplam Vaka Sayısı- 885
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 814
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 66
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 22
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 44
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok