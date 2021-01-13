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2040 test yapıldı, 13'ü yerel 19 pozitif vaka

2040 test yapıldı, 13'ü yerel 19 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2040 olduğunu, 13 yerel 19 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin yoğun bakıma alındığını, 19 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2040 olduğunu, 13 yerel 19 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin yoğun bakıma alındığını, 19 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 13 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Bakan Pilli, vakalardan 6 kişinin Lefkoşa, 10 kişinin Girne, 1kişinin Mağusa, 1 kişinin İskele Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

 

13 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2040        

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 19 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 13    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 19        

Bugün Kaybedilen Hasta: yok    

Yapılan Toplam Test Sayısı: 358. 873     

Toplam Vaka Sayısı: 1829

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1575  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 243  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 198

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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