2023’te Almanya Nitelikli İşgücü Başvuru Kolaylığı

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Almanya Fırsat Kartı, diğer adıyla Chancenkarte, Almanya Federal Cumhuriyeti’nde kalifiye işçi açığı bulunan sektörler için Avrupa Birliği dışından yabancı çalışan istihdamı amacıyla düzenlenen bir çalışma vizesi türüdür. Chancenkarte programı kapsamında, istihdam açığı bulunan iş kolları için her yıl belirli sayıda kişiye vize verileceği ve vize alanların Almanya’da iş arama, çalışma ve oturum hakkı kazanabileceği duyuruldu.

2022 yılının sonbahar aylarında Alman Hükümeti tarafından onaylanan Chancenkarte vize tasarısının, 2023 yılı içerisinde tamamlanması ve online başvuru sisteminin açılması bekleniyor. Almanya vize başvuruları için kapsamlı danışmanlık hizmeti sunan VZM Grup uzmanı Damla Yolbaz Güler’den, Chancenkarte başvurusundan önce dikkat edilmesi gerekenleri öğrendik.

Chancenkarte Vize Başvurusu Nasıl Yapılmalıdır?

Almanya'yı nitelikli yabancı iş gücü için daha kolay hale getirmeyi amaçlayan yeni göç yasasında T.C vatandaşlarının da takip ettiği çeşitli kolaylıklar sağlayacak.. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinin, Mart ayında oluşturulan yasa tasarısında bazı iyileştirmelere gidilmesi konusunda uzlaşmış durumda.

AB dışındaki ülkelerden iş gücünün Almanya'ya göçünü kolaylaştırmayı hedefleyen yasa tasarısında iyileştirme yapılan konulardan biri, Mavi Kart ile Almanya'ya gelecek üniversite mezunlarından istenen asgari brüt gelirin ayda 3 bin 500 euroya düşürülmesi oldu.

Almanya Chancenkarte vize düzenlemesi hala yasalaşma aşamasında olduğu için başvuruların nasıl yapılacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak Almanya göçmenlik prosedürleri ve diğer ülkelerdeki benzer uygulamaları düşündüğümüzde Fırsat Kartı başvuru sürecinin nasıl ilerleyeceğine dair bir fikir yürütebiliyoruz.

Bu doğrultuda Almanya Fırsat Kartı başvurusu için izlenmesi gerekecek temel adımları şu şekilde sıralayabiliriz.

Almanya Chancenkarte online başvuru portalında hesap oluşturulur.

Program şartlarının karşılandığını kanıtlayan belgeler hazırlanarak başvuru sistemine yüklenir.

Puanlama sistemi kapsamında yeterli puanı elde eden başvuru sahiplerine onay mektubu iletilir.

Almanya vize başvuru merkezinden randevu alınarak Fırsat Kartı vize başvurusu yapılır.

Fırsat Kartı alarak Almanya’ya yerleşmek isteyen kişiler, başvuru süreci hakkındaki güncellemelerle ilgili bilgilere https://vizem.net/almanya/calisma/chancenkarte/ adresinden ulaşılabilir.

Turist Vizesi İle Gidip Almanya’da İş Bulabilir Miyim?

Mart ayındaki yasa tasarısına göre bu artık mümkün olacak. Almanya’ya tursit vizesi ile giden kişiler Almanya’da iş bulmaları halinde Tekrardan Türkiye’ye dönmeden vize statülerini değiştirebilecekler.

Mülteci Statüsünde Almanya’da Çalışabilir Miyim?

Mart ayında yapılan düzenlemeye göre, iltica başvurusunda bulunmuş kişilere, iş bulmaları durumunda istihdam piyasasına dahil olma imkânı tanınacak.. Böylece mülteci statüsüne kavuşmamış kişiler ilk kez statü değiştirme ve oturma izni alma fırsatına sahip olacak. Ancak

Fırsat Kartı Başvurusuna Hazırlık İçin Neler Yapılabilir?

Almanya Fırsat Kartı başvuruları henüz açılmamış olsa da, başvuru yapmayı düşünen kişiler için bugünden yapılması gerekenler olduğunu söylemek doğru olacaktır. Özellikle Fırsat Kartı şartlarını sağlamayanların başvuru dönemine dek eksik oldukları konularda hazırlık yapmaları, onay alma ihtimalini de arttıracaktır.

Almanya Hükümetinde onaylanan Chancenkarte yasa tasarısı kapsamında aşağıdaki başvuru şartları açıklanmıştır.

Başvuru sahibi 35 yaşın altında olmalıdır.

Almanya’da denkliği bulunan bir lisans veya mesleki eğitim derecesi bulunmalıdır.

Kişi, mesleğinde en az 3 yıllık deneyime sahip olmalıdır.

Almanca dil yeterliliği kanıtlanmalıdır.

Başvuru şartlarından en az 3’ünün karşılanması ve bu şartlardan yeterli puan alınması halinde Fırsat Kartı başvurusunun onay alma ihtimali yüksektir. Fırsat Kartı başvurusuna hazırlık sürecinde yapmanız gerekenler de bu şartlara paralel olarak açıklanabilir.

Bu düzenleme, sadece iltica başvurusu 29 Mart ve sonrası dönemlerde işleme alınmış sığınmacılar için geçerli olacak.

Almancanızı Geliştirin

Almanya göçmenlik başvuruları için genel olarak öne çıkan bir gereklilik Almanca dil yeterliliğidir. Almanya Federal Cumhuriyeti, hem Alman kültürünün korunması hem de ülkeye göç edenlerin entegrasyonu için uzun dönemli vize başvurularında Almanca dil yeterliliğinin bulunmasını beklemektedir. Benzer bir yaklaşım Fırsat Kartı vize uygulaması için de söz konusu görünüyor. Bu nedenle, başvuru döneminden önce Almanca dilinde kendiniz geliştirmek önemli bir adımdır.

Fırsat Kartı almak için en az B1 seviyesinde Almanca bilmek ve başvuruda bunu dil testi sonucu ile kanıtlamak büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bunun için Almanca kurslarına kayıt olabilir ya da online uygulamalar üzerinden dilinizi geliştirebilirsiniz. Almanca dil seviyeniz ne kadar yüksekse, Fırsat Kartı alma olasılığınız da o kadar yüksek olur.

Alman Hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre, Almanca dil yeterliliğine kanıt olarak geçmişte en az 6 ay süreyle Almanya'da ikamet etmiş olmanız da kabul edilebilir. Almanca seviyeniz yeterli değilse veya geçmişte Almanya'da yaşamadıysanız, ancak diğer şartları sağlamanız halinde Chancenkarte başvuru yapabilirsiniz.

Eğitim ve Mesleki Denklik İşlemlerini Tamamlayın

Fırsat Kartı başvuru şartlarından biri de aldığınız yüksek öğrenim veya mesleki eğitimin Almanya’da tanınır olmasıdır. Eğitim altyapısı ve Almanya ile denkliği, Fırsat Kartı puanlama sisteminde en yüksek puanı (4 puana kadar) alabileceğiniz başvuru kriteri olarak öne çıkıyor.

Almanya Fırsat Kartı başvurusundan önce eğitim ve mesleki denklik işlemlerini tamamlamak size zaman kazandıracaktır. Öncelikle diploma ve eğitim sertifikalarınızın Almanya’da tanınırlığını kontrol edin. Mesleğinizin Almanya Federal Cumhuriyeti’nde tanınır olup olmadığını ve denklik işlemleri için yapmanız gerekenleri Almanya denklik portalı üzerinden öğrenebilirsiniz.

Mesleki Deneyiminize Dair Belgeleri Hazırlayın

Almanya Federal Cumhuriyeti’nin nitelikli göçmenler arasında mesleki tecrübeye sahip olanlara öncelik verdiği bilinen bir durumdur. Fırsat Kartı başvurusunda, eğitim aldığınız alanda çalışma deneyimine sahip olup olmadığınız değerlendirilecektir. Mesleğinizde en az 3 yıllık tecrübeniz varsa ve bununla ilgili belgeleri sunarsanız, Fırsat Kartı değerlendirme puanınız artacaktır.

Fırsat Kartı başvuru döneminden önce mesleki deneyiminize dair işyerinden çalışma belgesi ve hizmet dökümü gibi evrakları hazırlamanızı öneririz. Ayrıca daha önce birlikte çalıştığınız yöneticilerden veya akademisyenlerden referans mektubu almak da başvurunuz için avantaj sağlayacaktır.

Finansal Birikiminizi Hazırlayın

Almanya Fırsat Kartı uygulamasının öne çıkan özelliği başvuracak kişilerin önceden Almanya’da iş bulma şartının aranmamasıdır. Ancak Almanya’da iş aradığınız süre zarfında temel yaşam masraflarını karşılayacak maddi güce sahip olmanız beklenmektedir. Bunun için Fırsat Kartı başvuru dönemi açılana dek banka hesabı birikiminizi arttırmanız olumlu bir adım olur.

Vize başvurusunda Almanya dış temsilciliğine, size ait aktif ve güncel bir banka hesap dökümü sunmanız istenir. Fırsat Kartı vizesi için banka hesabında ne kadar para olması gerektiğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

Chancenkarte Vizesinin Sağladığı Olanaklar Nelerdir?

Almanya Chancenkarte “fırsat kartı” vizesinin hamiline sağladığı başlıca olanaklar aşağıdaki gibidir.

Fırsat kartı ile Almanya Federal Cumhuriyeti’nde belirli bir süre için iş arama imkanınız olur.

Almanya’da iş aradığınız süre zarfında esas mesleğiniz dışındaki yan işlerde çalışabilirsiniz.

Eğitim aldığınız bir alanda iş bulmanız şart değildir.

Almanya’da iş bulduktan sonra uzun süreli oturum izni başvurusu yapabilirsiniz.

Fırsat Kartı Şartlarını Sağlayamayanlar İçin Diğer Vize Seçenekleri Nelerdir?

Fırsat Kartı başvuru şartlarını karşılamıyorsanız, Almanya’nın AB ülkeleri dışındaki nitelikli çalışanlara yönelik verdiği diğer çalışma vizesi türlerine başvurmayı düşünebilirsiniz. Bunlardan başlıcaları Almanya iş arama vizesi, Almanya işçi vizesi, Mavi Kart uygulaması ve Almanya work and holiday vizesi olarak sıralanabilir.

Almanya dışında bir ülkede çalışmak sizin için uygunsa Amerika Birleşik Devletleri’nin Green Card çekilişine katılabilir ve çalışma amaçlı göçmenlik vizesine başvurabilirsiniz. Diğer bir seçenek ise nitelikli göçmenler için düzenlenen Kanada Express Entry programına başvuru yapmaktır.

Damla Yolbaz Güler Hakkında

Damla Yolbaz Güler 1985 Almanya'da doğmuş ve Almanya Bonn ve Ankara Başkent üniversitelerinden Avrupa Birliği yüksek lisans diploması ile mezun olmuştur. Türkiye'den yapılan vize başvuruları ve oturum izinleri için vizem.net bünyesinde danışmanlık vermektedir.