2022'de 116 gün tatil

Ayşe GÜLER

2022’de hafta sonları dahil, 116 gün resmi tatil olacak.

Takvime göre; bu yıl kamu çalışanları 105 günlük hafta sonu tatiline 11 günlük resmi tatil eklenecek.

Geriye kalan 7 günlük resmi tatil ise, hafta sonuna yani, Cumartesi veya Pazar’a denk gelecek.

Bunun yanı sıra, kamuda çalışan personelin 42 günlük izin alma şansına da sahip olacak.

Haftanın 6 günü mesai yapan özel sektörde ise, sadece 52 günlük hafta sonu tatili yapılacak.

Kimi özel sektör çalışanları, 11 günlük resmi tatillerle toplamda 63 gün tatil yapmış olacak.

Bazıları ise resmi tatillerde de çalıştıkları için belirtilen rakamdan çok daha az tatil yapmak durumunda kalacak.

En fazla hafta sonu tatili Ocak, Temmuz ve Ekim’de

Kamu çalışanları en fazla hafta sonu tatilini Ocak, Temmuz ve Ekim’de yapacak.

3 ayda hafta sonu tatilleri ayrı ayrı 10’ar gün olacak.

Diğer aylarda hafta sonu tatilleri 8-9 gün arasında değişecek.

Ağustos’ta 2 gün tatil…

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl hafta içine denk gelecek.

Kamu çalışanları 8 günlük hafta sonu dışında 2 gün de idari tatil yapacak. Ağustos’taki izinli oldukları gün sayısı 10’a çıkacak.

Ramazan Bayramı...

Ramazan Bayramı, bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü akabinde kutlanacak.

Söz konusu tarih, Pazar gününe denk gelecek, aynı zamanda Ramazan Bayramının da arife günü olacak.

Bayramın ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, ikinci günü 3 Mayıs Salı, üçüncü günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk gelecek.

Kamu çalışanları Ramazan Bayramı’nda 3 gün tatil yapacak.

Aynı ay içerisinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı da kutlanacak. Söz konusu tatil Perşembe gününe denk gelecek.

Mayıs ayında memurlar, 9 günü hafta sonu tatili olmak üzere ekstra 4 gün daha tatil yapacak.

Kurban Bayramı’nda 5 gün tatil imkanı…

Bu yıl Kurban Bayramın Arifesi, 8 Temmuz Perşembe gününe denk gelecek.

Kamu çalışanları, bayram tatilinin hafta sonu ile birleşmesi ile 5 gün tatil yapabilecek.

Aynı ay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı da yine hafta içinde kutlanacak, kamu söz konusu tarih Çarşamba gününe denk gelmesiyle o gün de işe gitmeyecek.

Temmuz ayında 10 günü hafta sonu tatili olması nedeniyle toplamda 13 gün mesai başı yapmayacak.

KKTC’nin kuruluşu da tatil…

‘KKTC’nin kuruluşu’ olarak kutlanan 15 Kasım bu yıl Salı gününe denk gelecek.

Kamu çalışanları hafta içine denk gelmesiyle o gün de işbaşı yapmayacak.

Kamuda 42 gün izin

Bu izinlerle birlikte yıllık resmi, dini ve hafta sonu tatilleri de eklenince yılın üçte birinin tatille geçeceği görülüyor. Öte yandan kamuda çalışanların izin türlerine bakıldığı zaman 42 gün de hastalık izni hakkı bulunuyor.

Bu iznin 21 günü kısa süreli rapor ile sağlanabiliyorken, geriye kalan 21 günü için de Kurul onayı gerekiyor.

Bununla birlikte Özelleştirme Yasası kapsamında işe girenlerin ise yıllık 30 gün izni bulunuyor, hastalık izni olarak da 15 gün kullanabiliyorlar.

Özel de izin en fazla 25 iş günü

Özel sektörde çalışanların yıllık izinleri de yetersiz noktada. Kamuda çalışan 2 yıllık kadrolu bir eleman 42 gün izin yapabilirken, özel sektörde 15 yıllık bir çalışan sadece 25 iş günü izin kullanabiliyor.

İş Yasası’na göre hizmet süresi 6 aydan 5 yıla kadar olanlara 14 iş günü; 5 yıldan fazla 10 yıldan az olanlara 18 iş günü, hizmet süresi 10 yıl ve daha fazla 15 yıldan az olanlara 22 iş günü ve hizmet süresi 15 yıl ve daha fazla olanlara yılda 25 iş günü ‘ücretli’ izin veriliyor.

2022 TAKVİMİNE GÖRE RESMİ TATİLLER: