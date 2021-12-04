2022 Bütçesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhuriyet Meclisi’nde 24 Kasım’da 25 oyla ve oy çokluğuyla kabul edilen "2022 Mali Yılı Bütçe Yasası", Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edildi.

Resmi Gazete’nin 2 Aralık tarihli sayısında yayımlanan yeni bütçe, KKTC’nin 1 Ocak ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında, hizmet ve faaliyetler için 12 milyar 770 milyon TL ödenek tahsis ediyor.

Bütçe yasasıyla, 2022 bütçesinin finansmanı için 7 milyar 130 milyon TL mahalli gelir; 1 milyar TL Fiyat İstikrar Fonu geliri, 154 milyon TL diğer fon gelirleri; 16 milyon 200 bin TL döner sermaye geliri; 139 milyon 800 bin TL özel gelirler; 710 milyon TL KKTC yatırımları ve 940 milyon TL de Güvenlik Kuvvetleri ile Sivil Savunma Teşkilatı giderleri dahil olmak üzere toplam 1 milyar 650 milyon TL TC yardımı; 1 milyar 150 milyon TL TC kredisi ve 1 milyar 530 milyon TL iç kaynaklar ile birlikte toplam 12 milyar 770 Milyon TL gelir öngörülüyor.

Yasada, “Gelir ve Gider Farkı yıl içinde alınacak mali önlemlerle karşılanacaktır” deniliyor.

