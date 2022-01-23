2009’dan bugüne en düşük katılım: Sandığa gitmiyoruz!

Ayşe GÜLER

Milletvekilliği seçimine katılım oranı yıldan yıla düştü, bugünkü seçim 2009’dan bugüne en düşük katılım olarak kayıtlara geçti.

Yüksek Seçim Kurulu, bugünkü seçime katılım oranını yüzde 58.23 olarak açıkladı.

2009’da bu rakam yüzde 81.70, 2013’te yüzde 69.41, 2018’de yüzde 66.14’tü.

En fazla 2009’da…

YSK’nın resmi verilerine göre 19 Nisan 2009 milletvekilliği seçiminde seçime katılım oranı yüzde 81.70’di.

161 bin 373 seçmenden 131 bin 849 seçmen oy kullanmıştı.

2013: Yüzde 69.41

28 Temmuz 2013’teki seçimde 119 bin 940 seçmen oy kullanmıştı.

Seçime katılım oranı ise yüzde 69.41’di.

2018’de daha da geriledi…

7 Ocak 2018 seçimlerinde ise 190 bin 553 seçmenden 126 bin 40’ı oy kullanmıştı.

Seçime katılım oranı ise yüzde 66.14’dü.