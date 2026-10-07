20 yaşındaki genç, 12 metre yükseklikten düşerek yaralandı
Girne’de bir apartmanın çatı katında bulunan 20 yaşındaki Tawab Muddathir Ahmed Khalifa (E), yaklaşık 12 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
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Girne’de bir apartmanın çatı katında bulunan 20 yaşındaki Tawab Muddathir Ahmed Khalifa (E), yaklaşık 12 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, bu sabahın erken saatlerinde apartmanın çatı katında bulunduğu sırada dengesini kaybeden Khalifa, zemin katındaki bir işletmenin çatısına düştü.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Khalifa, belinde kırık teşhisiyle tedavi altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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