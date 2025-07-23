"20 Temmuz Sergisi" yarın açılacak

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi akademisyen sanatçıları ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçıları tarafından özel olarak hazırlanan “20 Temmuz Sergisi”, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar tarafından, 24 Temmuz Perşembe günü saat 16.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi bünyesindeki 475’inci sergi olma özelliği taşıyan sergide; 18 sanatçının resim, heykel, seramik ve baskı resimlerinden oluşan 50 özgün eser yer alacak. Eserler, akademik birikimi sanatsal yaratıcılıkla harmanlayarak farklı teknik ve anlatım biçimleriyle izleyiciye zengin ve ilham verici bir sanat deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Prof. Erdoğan Ergün: “Hepinizi, sanatı birlikte yaşamak ve bu ilham verici yolculuğa ortak olmak üzere sergimizi ziyaret etmeye davet ediyoruz”

Sergi, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde gerçekleşecek. “Sanat, düşüncenin en özgür halidir” ifadelerini kullanan Prof. Erdoğan Ergün, “Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi olarak bu özgürlüğü akademik disiplinle buluşturan eserleri sizlerle buluşturmaktan onur duyuyoruz” dedi.

“20 Temmuz Sergisi” ile 50 özgün eserin bir araya geldiğini belirten Prof. Erdoğan Ergün, “Bu sergi, farklı teknik ve disiplinlerde sanatın büyüleyici dünyasını keşfetme fırsatı sunuyor. Hepinizi, sanatı birlikte yaşamak ve bu ilham verici yolculuğa ortak olmak üzere sergimizi ziyaret etmeye davet ediyoruz” dedi.