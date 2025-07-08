“20 metreküp suyla, boşa kürek çekiyoruz”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, bölgede ciddi bir su sorunu yaşandığına işaret etti, “Tüm ekip, tüm emeğiyle çabalıyor ancak elimizde olmayan bir kaynağı yaratmaya çalışıyoruz. Bu da ne yazık ki boşa kürek çekmekten farksız” dedi.

Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş’un katıldığı bir etkinlikte bölgede su sorunu yaşanmadığı yönündeki açıklamasını eleştiren Kırok, Bakan Çavuş’u bölgeye davet etti, bir takım rakamlar verdi.

Bölgeye kış aylarında, yaz aylarından daha fazla su geldiğini belirten Kırok, yaz aylarında hem nüfusun artmış olması, hem de turistlerin gelmiş olmasına rağmen suyun yetersiz kaldığını söyledi.

Su konusunun yanı sıra karşılaştıkları diğer sorunlardan da bahseden Ceyhun Kırok, projelere olumlu veya olumsuz bir geri dönüş yapmayan merkezi yönetimin süreçleri tıkadığını belirtti.

Teknecik Elektrik Santrali’nin bacasının zehir saçtığına da işaret eden Kırok, santralde kısa, orta ve uzun vadede çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Girne – Değirmenlik dağ yolunun büyük bir sorun teşkil ettiğine birçok kazanın yaşandığına da işaret eden Ceyhun Kırok, bugün Acapulco Otel’de konuyla ilgili yapacakları toplantının çok önemli olduğuna vurgu yaptı, tüm halkı söz konusu toplantıya davet etti.

Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Kırok, tüm bu açıklamaları Kanal Sim’de Meyil Adakul’un sunduğu ‘Geniş Açı’ programında yaptı.

“20 metreküp su, depolarımızı doldurmaya bile yetmiyor”

Çatalköy - Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, bölgedeki su sıkıntısının geçen yıldan bu yana sürdüğünü belirtti. Kırok, su miktarının yaz aylarında artması gerekirken dörtte bir oranına düştüğünü, bunun da bölgede ciddi sıkıntılara neden olduğunu kaydetti. “Bu sıkıntıyı en çok hisseden birimimiz su bölümümüzdür. Tüm ekip, tüm emeğiyle çabalıyor ancak elimizde olmayan bir kaynağı yaratmaya çalışıyoruz. Bu da ne yazık ki boşa kürek çekmekten farksız” dedi.

Kırok, Türkiye’den gelen suyun miktarındaki düşüşe dikkat çekerek, “Normal şartlarda depolarımıza saatte 65 metreküp su gelmesi gerekirken şu anda bu rakam 20 metreküp’e kadar düştü. Bu nedenle yeterli su dağıtımı yapamıyoruz. 20 metreküp su, depolarımızı doldurmaya bile yetmiyor. Alt bölgeler bu sıkıntıyı pek hissetmese de, yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşlarımız ciddi mağduriyet yaşıyor. Beşparmak Köyü’nde bir bölgeye neredeyse bir haftadır su verilemiyor, bu durum bizi derinden üzüyor” diye konuştu. Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş’un geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte “Bölgeye yeterince su veriliyor” açıklamasını da eleştiren Ceyhun Kırok, “Bakanımızdan bölgeye gelip durumu yerinde gözlemlemesini beklerdim. Biz yaptığımız çalışmalarda su miktarının üçte bir oranında azaldığını net olarak görebiliyoruz ve bunu ispatlamaya da hazırız. Biz sokaktayız, halkla iç içeyiz. Sayın Bakan, bu sözü söylerken bakanlıkta doğru bir araştırma yaptı mı?” diye sordu. Yaptıkları çalışmalarda bazı rakamlar da paylaşan Kırok, Ocak ayında Devlet Su İşleri’ne ödedikleri su parası ile Haziran ayında ödedikleri su parasının yaklaşık %40 civarında düşüş yaşandığını belirtti. Kırok, “Yapılabilecek tek bir şey vardır. Şu saattte 20 metreküp suyun verildiği Çatalköy – Esentepe Belesiyesi’ne bu su miktarının saatte 75 metreküp yükselmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“En az 2 bin metreküplük bir ana depo inşa edilmesi şart”

Çatalköy - Esentepe Belediye Başkanı Kırok, Saatte 70 metreküp su kapasitesine sahip bir kuyuları olduğunu ancak bu suyu besleyecek yeterli depo altyapısı olmadığını belirterek. “Şu an sadece 150 tonluk bir depoyla idare ediyoruz. Vanasını açtığımız anda su anında bitiyor çünkü yalnızca bir bölgeyi besleyebiliyor. En az 2 bin metreküplük bir ana depo inşa edilmesi şart” dedi.

DSİ’nin bazı depolara su beslemesi yapamadığını ifade eden Kırok, bu konuyu geçen yıl gündeme getirdiklerini ve hat çekilmesi talebinde bulunduklarını hatırlattı. Ancak bu sürecin baştan sona sorunlu ilerlediğini söyledi. “Şubat ayında çalışmalar başladı, her yer kazıldı. Nisan ayında iş bırakıldı, ekip başka bölgelere gitti. Biz ise vatandaşla karşı karşıya kaldık. Mağduriyeti gidermek için asfalt döktük ama bir hafta sonra ekip geldi ve tekrar kazdı. Bu düzensizlik ve programsızlık bizim suçumuz değil” diye eleştirilerde bulundu, “Halkımıza bunun doğru şekilde anlatılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Toplumun geleceğine yatırım yapıyoruz”

Önce Çatalköy’de yeni bir ilkokul ve 4 yaş grubu okul öncesi sınıfları, ardından da geçtiğimiz günlerde Esentepe’de yeni bir ilkokul yapımına başlatılmasını değerlendiren Kırok, “Biz bu toplumun geleceğine yatırım yapıyoruz. 5-6 yaşındaki çocuklarımız iyi bir eğitim alarak ilerde belki de toplumun tamamını kurtaracaklar. Bakış açımızı genişletip, büyütmemiz gerekiyor. Bu okulun yapımında toplumdan da destek alacağız. Toplumumuz da bir tuğla koyup geleceğimize yön verecekler. Çok daha çağdaş, yaşanabilir bir ülke için hep birlikte yola çıktık” diye konuştu. Kırok, söz konusu 3 okulun da bölge için önemli olduğuna işaret ederek, bunu sadece belediye olarak kendileri değil, yatırımcılarla birlikte başardıklarına vurgu yaptı, katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti.

“Proje ve sosyal aktivitelerimize güzel geri dönüşler alıyoruz”

Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Kırok, Esentepe’de yaptıkları ikinci futbol sahasının bitme aşamasına geldiğini, bu sahada genç takımların mücadele edebileceğini belirtti. Hem mevcut sahaların iyileştirme çalışmalarında, hem de yeni saha yapımı çalışmalarında Spor Dairesi’yle birlikte hareket ettiklerine vurgu yapan Kırok, Spor Dairesi’ne de teşekkürlerini iletti.

Spora yönelik yaptıkları projelerin ardından bölgedeki sosyal akvitelerden de bahseden Ceyhun Kırok, gerçekleştirirdikleri aktivitelerin bölgede her yaş grubuna hitap ettiğini ifade etti. Aktivitelerden dolayı güzel geri dönüşler aldıklarına dikkat çekti.

“Projelerimizin çoğuna olumlu da olumsuz da bir yanıt alamıyoruz”

Bölge halkına birçok söz verdiklerini ve bu sözleri yerine getirmek için hiç durmadan çalıştıklarının altını da çizen Ceyhun Kırok, birçok projede merkezi yönetimin süreçleri tıkadığına dikkat çekti.

Bazı projeleri bundan dolayı hayata geçiremediklerinin üzüntüsünü yaşadıklarını aktaran Kırok şöyle devam etti: “Bizim çöp dolum istasyonumuz denize sıfır bir yerdedir. Bir tarafta Teknecik Elektrik Santrali, bir tarafta Elexus Otel ve orta yerde çöp dolum istasyonu. Orada çok çirkin bir görüntü var. Mevcut işlevini transfer istasyonuna çevirmek için yapılan girişimimiz olumsuz oldu. Çünkü belirtilen bölge Alagadi çevre koruma alanı içerisindedir. ‘Buralara bina yapılamaz’ dendi. Biz de bina yapmamak için böyle bir çalışma yapmak istedik. Biz oranın etrafını güzelce telleyip, yeşil atığın bertaraf edileceği bir alan yaratacağız ve gayemiz tamamen yeşil alan yaratmaktır. Maalesef hala daha yapılacak olan işlerin çöplük olduğunu düşünen insanlar var. Bizim asla öyle bir niyetimiz yok. Bunun yanında bir önceki Tarım Bakanı’nın döneminde 40 dönümlük yeni bir piknik alanı yaratmak için bir arazi talebimiz olmuştu. O günlerde projemize olumlu bakılmıştı ancak şu andaki bakanımızla bir buçuk yıldır bu konuyu 3 kez görüşmüş olmama rağmen, bakanımız bana sadece ‘Halleceğiz’ demekle yetindi. Hatta böyle bir projesi olan bir başka belediye daha olduğunu ve her iki belediyenin de bu taleplerini yerine getireceklerini söyledi. Gelinen aşamada diğer belediyeye ilgili arazi verildi, bizim belediyemize verilmedi. Biz şu anda söz verdiğimiz bir projeyi yapamıyoruz. Projelerimizin çoğuna olumlu da olumsuz da bir yanıt almadık.”

“Kanser haritası çıkarmamız gerekiyor”

Teknecik Elektrik Santrali’nden yayılan kara duman konusunda da konuşan Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, santralde kısa, orta ve uzun vadede çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. Bu konuda kanser haritasının bir an önce çıkması gerketiğini ve bu şekilde çalışma başlattıklarını ancak Sağlık Bakanlığı’ndan bu konuda kendilerine olumlu veya olumsuz bir yanıt gelmediğini ifade etti. “Teknecik Elektrik Santrali’nin 24 saatte saçmış olduğu zehiri, 12-14 saate düşürmek bile bir fayda sağlar” diyen Kırok, “Kısa vadede hem santrale filtre takılması, hem de alınan yakıtın kaliteli olması gerekiyor. Biz bu konuda Sağlık Bakanlığı’nın bize fırsat sunmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.