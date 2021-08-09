20 kooperatif YARGIDA

Ülkede faaliyet gösteren 215 kooperatifin, 100’ü mali açıdan mercek altına alındı. Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana, raporlama aşaması ay sonu bitecek denetimlerin ilk etabında 20 kooperatifin yönetim kurulunun görevden alındığını, yolsuzluk şüphesiyle soruşturmaların yargıya taşındığını açıkladı.

Ayşe GÜLER

Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana, 215 kooperatifin 100’ünün denetlendiğini açıkladı, 20 kooperatifin yönetim kurulunun görevden alındığını, yolsuzluk şüphesiyle soruşturmanın yargıya taşındığını dile getirdi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Dana, kooperatiflerin aktif büyüklüğüne göre yapılan denetimlerdeki raporlamanın bu ay sonunda tamamlanacağını ifade ederek, ikinci etap denetimlerin ise 1 Eylül itibariyle başlayacağını dile getirdi.

Dana, 2 yıl önce göreve başladığında kooperatiflerin yüzde 75-80’inin denetlenmemiş olduğunu belirtti.

Yıllarca yapılan denetimlerin gereğinin yerine getirilmediğine de dikkat çeken Dana,“Ciddi anlamda kayıp paralar var” şeklinde konuştu

KOOPERATİFLERDE DURUM NE? Paşaköy Kooperatifi: Yönetim görevden alındı, denetim sürüyor

Lefkoşa İktisat Kooperatifi: Yönetim görevden alındı, denetim sürüyor

OKAL Koop: Yönetim görevden alındı, denetim sürüyor

Dikmen Koop: Yönetim görevden alındı, denetim sürüyor

Dörtyol Koop: Yönetim görevden alındı, denetim sürüyor

Li Koop: Yönetim görevden alındı, denetim sürüyor

Gelincik Koop: Yönetim görevden alındı, denetim sürüyor

“İlk 5 kooperatif, tümünün yüzde 60’ını oluşturuyor”

Dana, kurumda 34 müfettişin görev aldığını, tüm denetimlerin söz konusu ekip tarafından yapıldığını ifade etti.

Şu anda aktif büyüklükleri dikkate alındığında ilk 5 içerisinde yer alan kooperatiflerin, tüm kooperatiflerin yüzde 60’ını oluşturduğunu kaydeden Dana, denetimlerde iyi bir ilerleme kaydedildiğini söyledi.

“Denetim raporu, 1.5-2 sene dolapta bekledi”

Dana, Binboğa ve Koop Zirai Levazım’daki denetim raporunun 1.5-2 sene ‘dolapta’ beklediğini de ifade ederek, “Yasaya aykırı her uygulamanın hesabını soracağız” dedi.

Göreve geldiğinden bugüne herhangi bir baskıyla karşılaşmadıklarını ifade eden Dana, “Dıştan baskıya dairemizi kapattık. Ben böyle bir baskıyla karşılaşmadım, ama özelliğimi bilenler, bilir” şeklinde konuştu.

Dana, “Ben personele her yazdıkları raporu işleme koyacağıma dair söz verdim. Bunu da yapacağım” diyerek, kurumda özgür şekilde denetim mekanizmasının etkin olması gerektiğini belirtti.

Hangi kooperatifte ne sorun yaşandı?

Kurmaya çalıştıkları sistemle kredilerin doğru şekilde verilmesini de amaçladıklarını söyleyen Dana, “Yasa çok açık, 50 bin Euro üzerinde kredi veren kişileri görevden aldık. Bu şekilde Lefkoşa İktisat Kooperatifi ile OKAL Koop’ta davalar okundu” dedi.

Gelincik Kooperatifi’nde yönetimin görevden alındığını belirten Dana, Dikmen, Paşaköy, Dörtyol Kooperatifi’ndeki sıkıntı tespit edildiğini aktardı.

Dana, Taşkent ve Mallıdağ Kooperatifi’nde yaşananlar nedeniyle mevduat sahiplerine paralarının geri verildiğini de ifade etti.

“50 kooperatif, gözetim veri sisteminde”

Kurumsal yapı oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Dana, yalnızca denetim değil, kooperatiflerin gelişimine yönelik de çalışma yaptıklarını belirtti.

Dana, bununla birlikte üretim ve pazarlama konusunda da mesai harcadıklarını aktardı.

Kurum bünyesinde hizmet veren gözetim veri sisteminde 50 kooperatif olduğundan da bahseden Dana, sistem sayesinde çalışmaların takip edildiğini ifade etti.