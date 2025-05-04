Girne Belediyesi tarafından Bellapais köy meydanında düzenlen 20. İpek Koza Festivali sona erdi.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Beylerbeyi Muhtarlığı ve Yeşil Barış Hareketi işbirliğinde gerçekleştirilen festival Kıbrıs’ta ipek böcekçiliği tarihi, ipekböceği yetiştiriciliği konulu söyleşiler, ipek koza el işi sanatı üretim çalışmaları, şiir-müzik dinletisi, seramik ve ipek koza el işi üretimi canlı performansları gibi etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Bugün dut fidanı dikimi de yapılan festival saat 17.45'te başlayan Yağmur Özeren ve Serhat Candaş konseri ile tamamlandı.