20 haftalık bebekte COVID-19

Covid-19 testi pozitif çıkan bir annenin 20 haftalık bebeğinin de test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Bu bilgiyi resmi kaynaklar henüz doğrulamadı.

YENİDÜZEN’in hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre, dün Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde karantinaya alınan 20 haftalık bebeğin herhangi bir sıkıntısı bulunmuyor. Bebeğin virüsü anneden bulaştığı tespit edildi.

20 haftalık bebek ile birlikte anne karantinada tutuluyor. Sağlık Bakanlığı henüz bu konuda resmi açıklama yapmadı.