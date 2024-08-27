“20 gün tutuklu kalacak, bu sürede yasal statü kazanması için girişimde bulunulacak”

Uzun yıllardır Kıbrıs’ın kuzeyinde ‘kaçak’ yaşam süren ve Lefkoşa sokaklarında yürümesiyle tanınan 44 yaşındaki Gana uyruklu Abubakar Uthman teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, Uthman’ın 20 gün süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde kalmasına emir verdi. Uthman’a avukatlık yapan Barolar Birliği Başkanı, Avukat Hasan Esendağlı, müvekkilinin tutuklu kalacağı 20 gün içerisinde yasal statü kazanması için girişimde bulunacaklarını açıkladı.

Uthman, 2008 yılından bu yana Kıbrıs’ın kuzeyinde ‘kaçak’ yaşam sürüyor…

Abubakar Uthman, 24 Ağustos günü, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde CÖŞ ekipleri tarafından durdurulmuş ve yapılan muhaceret kontrolünde, 30.09.2008 tarihinden itibaren 5 bin 807 gün Kıbrıs’ın kuzeyinde ‘kaçak’ şekilde ikamet ettiği ortaya çıkmıştı.

Mahkemede konuşan polis, Uthman’ın ifadesinde herhangi bir yerde çalışmadığını, tanımadığı insanların kendisine yiyecek ve karton verdiğini söylediğini aktarmıştı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Barolar Birliği Başkanı Esendağlı, 20 güne itiraz etmeyeceklerini, bu süre içerisinde zanlının yasal statüye kavuşması için girişimde bulunacaklarını söyledi. Esendağlı, zanlının cezaevine konulmadan önce fiziki kontrolden ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 20 günü aşmayan bir süre cezaevine gönderilmesine, öncesinde Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile tam teşekkülü bir devlet hastanesinde kontrolden geçirilmesine emir verdi.