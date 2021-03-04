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20 bin doz aşı geldi

20 bin doz aşı geldi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın dün 2021 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın imzalanmasının ardından gönderileceğini açıkladığı, 20 bin doz aşı geldi.

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın dün 2021 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın imzalanmasının ardından gönderileceğini açıkladığı, 20 bin doz aşı geldi. Türkiye’den gönderilen 20 bin doz daha Covid-19 aşısı, ambulans uçakla saat 9:30 sıralarında Ercan Havaalanı’na ulaştı. Türkiye’den Kıbrıs’ın kuzeyine gönderilen aşı rakamı da 100 bin doza ulaştı.

 

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