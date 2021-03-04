Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın dün 2021 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın imzalanmasının ardından gönderileceğini açıkladığı, 20 bin doz aşı geldi. Türkiye’den gönderilen 20 bin doz daha Covid-19 aşısı, ambulans uçakla saat 9:30 sıralarında Ercan Havaalanı’na ulaştı. Türkiye’den Kıbrıs’ın kuzeyine gönderilen aşı rakamı da 100 bin doza ulaştı.

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