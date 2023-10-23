Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Dicle Tekiner, “sahte reçete” soruşturmasının sınırlarının belli olmadığını, bu nedenle ilaç konusunda yaşanan sorunlar yumağının giderek büyüyeceğin uyarısında bulundu.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Tekiner, tutuklanan eczacıların tüm hesaplarına el konulduğunu, bu nedenle depolara olan ödemelerin geciktiğini anlatarak, “depolar alacaklarını tahsil edemeyecekler ve alım yapamayacakları için ülkede yaklaşık 2 yıldır devam eden ilaç krizi daha da büyüyecek, işten çıkarmalar başlayacak” dedi.

Sırayla tutuklanan doktor ve eczacıların sigorta sistemlerinin kapatıldığını anımsatan Tekiner, “Yakında sigorta reçetesi işlemi yapan eczane de sigorta reçetesi yazan doktor da kalmayacak ve vatandaş sosyal haklarından yararlanamayacak” ifadelerini kullandı.

Tekiner, “Reçete soruşturmasının sınırları belli olmadığı için doktor ve eczacılar herhangi bir risk almayı doğal olarak istemeyeceği için sigorta reçetesi işlemleri duracak. Günün sonunda bu kontrolsüzlüğün bedelini hep birlikte ödeyeceğiz” dedi.

Dicle Tekiner, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Reçete soruşturması bu şekilde devam ederse; bizleri neler bekliyor biliyor musunuz? Tutuklandığı için tüm hesaplarına el konulan eczacılar depolara olan ödemelerini yapamayacak, depolar alacaklarını tahsil edemeyecekler ve alım yapamayacakları için ülkede yaklaşık 2 yıldır devam eden ilaç krizi daha da büyüyecek, işten çıkarmalar başlayacak, sırayla tutuklanan doktor ve eczacıların sigorta sistemleri de kapatıldığı için yakında sigorta reçetesi işlemi yapan eczane de sigorta reçetesi yazan doktor da kalmayacak ve vatandaş sosyal haklarından yararlanamayacak, reçete soruşturmasının sınırları belli olmadığı için doktor ve eczacılar herhangi bir risk almayı doğal olarak istemeyeceği için sigorta reçetesi işlemleri duracak. Günün sonunda bu kontrolsüzlüğün bedelini hep birlikte ödeyeceğiz.”