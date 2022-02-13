2 yeni zanlı: Makul kuvvet kullanılarak tutuklandı

Kıbrıs’ı sarsan ve yer altı hesaplaşması olarak konuşulan Falyalı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.

İki yeni zanlı mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis Müfettişi Murat Bayram, zanlı V.S ve M.’nin 12 Şubat'ta Alsancak Girne'de bir evde tespit edilerek 'makul kuvvet' kullanılarak tutuklandığını anlattı.

Yine aynı evde banyo küveti altında naylona sarılı halde bulunan ve olayla bağlantısı olduğuna inanılan bir uzun namlulu tabanca ve içerisindeki 15 merminin de emare olarak alındığını anlattı.

ÇELİK YELEK

Falyalı infazı zanlıları Yargıç Hazan Aksun’un huzuruna çelik yelek giydirilerek çıkarıldı, Girne’de çok geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Almanya’dan yasa dışı yollarla adaya giriş yaptığı belirtilen zanlılar için 3 gün tutukluluk kararı verildi.

FALYALI CİNAYETİ ZANLILARI MAHKEMEDE