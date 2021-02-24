2 tabancayla yakalanan Kaya'ya 4 yıl hapis

Güzelyurt’ta çok sayıda silahla yakalanan Ömer Kaya 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Güzelyurt’ta Temmuz 2018 tarihinde kullanımında bulunan GK 034 plakalı aracında Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir polis ekibi tarafından yapılan aramada tasarrufunda iki adet Glock marka 9 milimetre çapında tabanca, 4 adet şarjör, şarjörler içerisinde 48 adet 9 milimetre çapında canlı fişek ve 1 adet açılır kapanır cop bulunan Sanık Ömer Kaya, aleyhindeki karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde Heyet Başkanı Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında oy birliği ile verilen kararı Yargıç Umut İnan açıkladı. Yargıç İnan, kararda sanığın işlemiş olduğu suçun vahametine değinerek bu tür suçların toplumda huzur bozduğunu ve rahatsızlık oluşturduğunu ve bu tür suçlara ciddi caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. İnan lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra zanlının cezasını ülkesinden uzakta çekeceğini de değerlendirip 4 yıl hapis verdiklerini açıkladı.