2 sanıktan 1’i konuştu, 4 yıl sonra tutuklandı

Lefkoşa Kızılbaş bölgesinde Serhan Çakır’a ait aracın kundaklanmasıyla ilgili azmettirici olduğu iddiası ile S.Y, 4 yıl sonra tutuklandı.

Meseleyle ilgili tutuklanıp, yargılanan 2 sanıktan 1’nin polise verdiği ifade zanlıyı yakalattı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ömer Daşgın, olguları aktardı.

Polis, Kızılbaş bölgesinde 5 Şubat 2018 tarihinde Serhan Çakır’a ait Range Rover marka JB 001 plakalı aracın üzerine kasten yanıcı madde dökülüp, tamamen yakılmasıyla ilgili tutuklanıp yargılanan iki kişinin hapis cezası aldığını belirtti.

Polis, iki sanıktan birinin konu aracı S.Y’nin teşviki ile yaktığına yönelik ifade verdiğini ve zanlının 16 Ağustos tarihinde kasti hasar suçuyla tutuklandığını anlattı.

Polis, tahkikatın yeni başladığını belirterek, tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.