2 paket İlaç ve 260 TL nakit parayı çalmaya çalıştı
Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren Gülizar Özteknik Eczanesi'nden bugün 2 paket ilaç ve 260 TL nakit parayı çaldığı sırada yakalanan 32 yaşındaki T.K. (E), tutuklandı.
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Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren Gülizar Özteknik Eczanesi'nden bugün 2 paket ilaç ve 260 TL nakit parayı çaldığı sırada yakalanan 32 yaşındaki T.K. (E), tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 11:15 sıralarında, Lefkoşa'da, 32 yaşındaki T.K. (E), Lefkoşa Küçük Kaymaklı'da bulunan Gülizar Özteknik Eczanesi'nin camını taş ile kırarak eczane içerisinden 2 paket /ilaç ve 260 TL nakit parayı çaldığı sırada polis ekipleri tarafından suç üstü tespit edilerek tutuklandı.
Polis, söz konusu şahsın mazaretsiz bir şekilde sokakta bulunduğunun da belirtti.
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Etiketler : hırsızlık, polis basın bülteni, dükkan açma