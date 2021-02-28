2 paket İlaç ve 260 TL nakit parayı çalmaya çalıştı 

Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren Gülizar Özteknik Eczanesi'nden bugün 2 paket ilaç ve 260 TL nakit parayı çaldığı sırada yakalanan 32 yaşındaki T.K. (E), tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 11:15 sıralarında, Lefkoşa'da, 32 yaşındaki T.K. (E), Lefkoşa Küçük Kaymaklı'da bulunan Gülizar Özteknik Eczanesi'nin camını taş ile kırarak eczane içerisinden 2 paket /ilaç ve 260 TL nakit parayı çaldığı sırada polis ekipleri tarafından suç üstü tespit edilerek tutuklandı.

Polis, söz konusu şahsın mazaretsiz bir şekilde sokakta bulunduğunun da belirtti.