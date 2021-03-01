Eczane hırsızı cezaevine gönderildi: “İlk defası değil”

Lefkoşa’da ‘sokağa çıkma yasağını ihlal ederek’ bir eczanenin camını kıran ve içeriden ilaç ve para çalarken suçüstü yakalanan zanlı T.K., aleyhindeki soruşturma tamamlandı. T.K., teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis, zanlının 2020 yılında benzer suçtan davası olduğuna dikkati çekti.

Bordür taşı ile eczanenin camlarını kırdı…

Polis memuru Emrah Turgal, olayın önceki gün saat 11.15 raddelerinde Küçük Kaymaklı – Lefkoşa’da yaşandığını aktardı.

Polis, zanlının Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu sokağa çıkma yasağına aykırı hareket ederek, Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren bir eczanenin ön giriş kapısının camını bordür taşı ile kırdığını söyledi.

Polis, zanlının kapıyı kırdıktan sonra eczane içerisindeki 260 TL parayı ve 55 TL değerindeki 100 mg Viagra ve 40 TL değerindeki 20 mg Lifta marka ilacı sirkat ettiği esnada tespit edilerek suçüstü tutuklandığını belirtti.

Çaldığı ilaç ve para üzerinden çıktı…

Polis memuru Emrah Turgal, T.K.,’nin üzerinde yapılan aramada 260 TL nakit para, 55 TL değerindeki 100 mg Viagra ve 40 TL değerindeki 20 mg Lifta marka ilaçlar ve dükkan içerisinde bulunan bordür taşı emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlı kapı camını kırdığı esnada sağ elinin üçüncü parmağını kestiğinden dolayı Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisinde gerekli tedavisi yapıldıktan sonra Lefkoşa Merkez karakolu hücrelerine yerleştirildiğini mahkemeye aktardı.

Turgal, zanlının benzer suçtan da 2020 yılından kalma askıda davası bulunduğunu belirterek yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer zanlının işlemiş olduğu suçun ciddiyeti ve sabıkası ile askıda davası olmasını da dikkate alarak davasında hazır olması maksadı ile 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.