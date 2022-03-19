2 ölüm, 613 yeni vaka
"Toplam 21.360 test yapıldı, 613 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti, 461kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.360 olup, 613 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 461 kişi taburcu edilmiştir.
234 kişi Lefkoşa, 151 kişi Girne, 124 kişi Gazimağusa, 55 kişi Güzelyurt, 35 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
19 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.360
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 613
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 613
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 461
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.176.203
Toplam Vaka Sayısı: 76.571
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 71.894
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4472
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 41
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4424
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 207
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 194
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 200
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1905
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 136984