2 kişiyi bıçakla yaraladı, tutuklandı

Ortaköy’de aralarında çıkan tartışma sonucu Abdullatif Çaban ile Bilal Çaban’ı bıçakla yaralayan zanlı A.B, bugün yargı huzuruna çıktı, teminatla serbest kaldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aygün Karagil, olguları aktardı.

Polis, zanlı A.B’nin ‘Yaralama ve Kanunsuz Bıçak Taşıma’ suçundan methalder olduğunu kaydetti.

Zanlının 14 Temmuz’da saat 18.45 raddelerinde Ortaköy’de aralarında çıkan tartışma sonucunda tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu 20 cm uzunluğundaki çakı ile Abdullatif Çaban'ın sağ karın boşluğuna sokup 3 cm'lik kesi oluşmasına sebep olduğunu belirtti.

Polis, zanlının aynı yerde bulunan Bilal Çaban'ın da el avuç içine sokup 1 cm'lik kesi oluşmasına sebep verdiğini, her iki kişiyi yaraladığını ifade etti.

Polis, yaralanan kişilerin Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini de dile getirdi.

Polis: Zanlının benzeri suç sabıkası var

Polis soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının benzeri suçtan sabıkası olduğunu belirterek, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile zanlının yurtdışına çıkışını yasakladı.

Mahkemede verilen karara göre zanlı 10 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 100’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması ve 4 haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması koşuluyla teminata bağlanarak tutuksuz yargılanacak.