2 kişi “yasaklı göçmen” ilan edildi

Bakanlar Kurulu, 11 Ekim 1960 doğumlu Rusya uyruklu Alexander Ufimtsev ile 16 Nisan 2004 doğumlu Türkiye Cumhuriyeti uyruklu Sebile Elif Sucuğ’un Yasaklı Göçmen ilan edilmesine karar verdi.

Kararda, söz konusu kişilerin kamu düzeni, yönetsel düzen veya genel ahlakı tehlikeye sokacak şekilde davranabilecekleri, “KKTC” halkı arasında ya da devlete karşı düşmanlık uyandırabilecekleri veya devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirme olasılığı taşıdıkları belirtildi.

Tüm bulgu ve olguların değerlendirilmesi sonucunda, iki ismin de “yasaklı göçmen” ilan edilmelerine karar verildi.