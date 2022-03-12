2 kişi hırsızlık suçuyla tutuklandı

Polis Basın Bülteni'ne göre Lefkoşa’da hırsızlık suçuyla iki kişi tutuklandı, kumarhaneye girmesi yasak olan toplam 46 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, 15-22 Şubat tarihleri arasında, Lefkoşa Ortaköy’ de faaliyet gösteren bir süpermarket içerisinden H.Ö(E-52)’nin toplam değerleri 31,395.70TL olan 76 ürünü kasada ödeme yapmadan market dışına çıkartarak hırsızlık yaptığı tespit edildi. H.Ö tutuklandı.

Öte yandan geçen ay içerisinde, Tepebaşı’nda bir şahsa ait yapımı devam eden bir inşaat içerisinden, muhtelif seramikler çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.T.(E-29) tutuklandı.

Kumarhane denetimlerinde 46 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Girne Bölgesinde faaliyet gösteren dört ayrı kumarhanede Girne Polis Müdürlüğü ekipleri tarafında gerçekleştirilen denetimler kapsamında, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 46 kişi tespit edildi, haklarında yasal işlem başlatıldı.

