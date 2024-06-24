2 kişi aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti

Gazimağusa’da sakin 51 yaşındaki Kürşat Eroğlu ve Bafra’da sakin 49 yaşındaki Mehmet Güngördü, dün aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Denizde yüzdükten sonra rahatsızlandı

Gazimağusa’da bir plajda dün saat 17.00 sıralarında, 51 yaşındaki Kürşat Eroğlu, denizde yüzüp dışarıya çıktıktan sonra aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Adı edilenin doktor tarafından yapılan dış vücut muayenesinde, darp ve cebir izine rastlanmadı.

Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Evinde öldü

Bafra’da sakin 43 yaşındaki Mehmet Güngördü, dün saat 20.30 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgâh içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Adı edilenin doktor tarafından yapılan dış vücut muayenesinde, darp ve cebir izine rastlanmadı.

Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, olayla ilgili soruşturma sürüyor.