2 Kıbrıslı Türk daha Covid- 19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Londra Gazetesi’nin haberine göre, son bir haftada Londra’da 2 Kıbrıslı Türk daha Londra’da Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Londra Gazete’ye konuşan Shacklewell Lane Türk Camisi (UK Turkish Islamic Trust) Başkanı Erkin Güney’in, Londra’da ikamet eden 69 ve 70 yaşlarındaki iki Kıbrıslı Türk erkeğin coronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirttiğini yazdı.

Gazete haberinde son üç haftada 7 Kıbrıslı Türk’ün Covid-19 salgınından dolayı hayatını kaybettiğini yazdı. Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği kesin olarak bilinen Kıbrıslı Türklerin sayısı 105’e yükseldi.