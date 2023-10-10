2 ithal, 1 yerli üründe kalıntı tespit edildi

Tarım Dairesi, 28 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Denetimlerde, 2 ithal üründe limit üstü koruma ürünü, 1 yerli üründe ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü bulundu.

Daireden yapılan açıklamada, ithal ürünlerden 75 numuneden 73 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulunduğu bildirildi.

Orc Foods Ltd. ve İşleyen Kardeşler Ltd.’e ait şeftalilerde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmaların isteği üzerine imha edilecek.

Yerli ürünlerde 26 numuneden 25 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.

Bostancı sakinlerinden Selim Sergey’e ait Nar’da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imhası gerçekleştirilecek.