2 GÜNDE, 3 ANİ ÖLÜM!

Polis bültenine göre, 29 ve 31 Aralık tarihlerinde 3 kişi aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

31 Aralık tarihinde, Tatlısu’da ikamet eden ve evinde aniden rahatsızlanan 51 yaşındaki Fatma Tosun, hastaneye kaldırıldığı esnada yaşamını yitirdi.

Yine aynı tarihte, Yeniboğaziçi’nde faaliyet gösteren bir otelde kalan 46 yaşındaki İsmail Dağ da aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

29 Aralık’ta ise aniden rahatsızlanan 54 yaşındaki Şevki Altuntaş da ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi.

3 ani ölüm polis bültenine şöyle yansıdı:

“Çoklu organ yetmezliği, kalp yetmezliği ve kalp krizi”

“ 31.12.2022 tarihinde, saat 02.50 sıralarında, Tatlısu'da sakin Fatma TOSUN (K-51) kalmakta olduğu ikametgâhı içerisinde rahatsızlanması sonucu ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “çoklu organ yetmezliği, kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.”

“Kaldığı otelde rahatsızlandı”

“31.12.2022 tarihinde, 17:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde faaliyet gösteren bir otelde kalmakta olan İsmail DAĞ (E-46) aniden rahatsızlanarak yaşamanı yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.”

“Kalp yetmezliği ve kalp krizi”

“29.12.2022 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Sipahi'de sakin Şevki ALTUNTAŞ (E-54) rahatsızlanması sonucu ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.”