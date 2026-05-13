Ercan’dan ülkeye girişte uyuşturucuyla yakalandılar

Ercan Havalimanı’nda meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Tasarrufu” suçundan tutuklanan Ö.Y.A. ile M.C.D., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Memuru Ozan Kuşak, olguları aktardı. Polis, zanlıların 12 Mayıs 2026 tarihinde Ercan Havalimanı’nın yolcu çıkış bölümünde bulunan X-Ray cihazından geçtikleri sırada, çantalarında yapılan kontrolde metal öğütücü ile el çantası içerisindeki küçük bir kavanozda hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde tespit edildiğini ve söz konusu emarelerin incelenmek üzere alındığını söyledi.

Polis, her iki zanlının da tutuklandığını ve haklarında soruşturma başlatıldığını kaydetti. Zanlıların gönüllü ifade verdiğini belirten polis, emare olarak alınan madde ile metal öğütücünün inceleme yapılmak üzere Devlet Laboratuvarı’na gönderildiğini ifade ederek, soruşturmanın selameti açısından mahkemeden 2 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.