“CTP, ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak iradeye ve hazırlığa sahip”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, “Yaza Merhaba Buluşması” etkinliği düzenledi. Partililerin ve yurttaşların yoğun katılım gösterdiği etkinliğe, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Milletvekilleri Asım Akansoy, Erkut Şahali, Sami Özuslu ile Şifa Çolakoğlu, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp katıldı. Etkinlikte yurttaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Sıla Usar İncirli, vatandaşlarla sohbet etti. CTP’nin dayanışma, birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan buluşmada yurttaşlar şarkılar eşliğinde keyifli ve samimi anlar yaşarken, örgütlü mücadele ve birlikte güçlenme mesajı da öne çıktı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli:

“Şeffaf, adil ve katılımcı bir yönetim kuracağız”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, burada yaptığı konuşmada CTP’nin tek başına iktidar hedefi doğrultusunda kararlılıkla yürüdüğünü vurguladı. CTP’nin yönetim anlayışının şeffaf, katılımcı ve ortak akla dayalı olacağının altını çizen İncirli, kurulacak iktidarın yol haritasının halkla birlikte oluşturulduğunu kaydetti.

Konuşmasının devamında birlik ve dayanışma mesajı veren İncirli, CTP’nin kimseyi ayrıştırmadan toplumun tüm kesimlerini kucaklayacağını belirtti. Partinin en büyük güçlerinden birinin örgütlü mücadele olduğunu belirten İncirli, “CTP iktidar olacak ve kalıcı bir iyileşme sağlamak için çok çalışacağız. Bu memleketi her alanda ayağa kaldıracağız” dedi. CTP’nin ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak iradeye ve hazırlığa sahip olduğunu vurguladı.

CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp:

“CTP tek başına iktidar hedefiyle kararlı bir şekilde ilerliyor”

Etkinlikte konuşma yapan CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ise örgütlü mücadelenin önemine vurgu yaparak

partinin uzun süredir ülkenin her alanında yönetme sorumluluğunu üstlenme hedefiyle yol yürüdüğünü belirtti.

Genel ve yerel yönetim seçimleri olmak üzere iki kritik süreç bulunduğunu ifade eden Kayalp, CTP’nin yerel yönetimlerde halkın güvenini kazandığını söyledi. “Önümüze CTP’nin tek başına iktidarını koyduk ve bu yolda yürümeye başladık” diyen Kayalp, partinin tek başına iktidar hedefiyle kararlı bir şekilde ilerlediğini söyledi.