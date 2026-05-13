Hayvanları otlatma yeri konusunda çıkan tartışmada bir kişi ciddi şekilde darp edildi

Aydınköy’de Ağıllar bölgesinde, hayvanları otlatma yeri konusunda iki taraf arasında çıkan tartışmada bir kişi çakıyla başından yaralandı, ciddi şekilde darp edildi; iki kişi tutuklandı.

Polis'ten verilen bilgiye göre, dün, zanlılar S.Ç.(E-57) ve M.B.H. (E-22) bir taraf olup, M.B.H., A.A’nın (E-45) ellerini tutarak etkisiz hale getirdi. Ardından S.Ç. ise kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu çakının kesici tarafı ile A.A’nın başına vurmak suretiyle yaraladı ve vücudunun muhtelif yerlerine vurarak ciddi şekilde darp etti.

Meseleyle ilgili zanlı S.Ç. ve M.B.H. tutuklandı. M.B.H’nin muhaceret kontrolünde ülkede izinsiz ikamet ettiği de tespit edildi.

İnsan kaçaklığından iki kişi daha tutuklandı

Bafra’da 10 Mayıs’ta, zanlı Y.L.C.(E-43), onaylanmış liman olmayan bir yerden kanunsuz şekilde ülkeye giriş yapan toplam beş kişiyi, para karşılığında Kıbrıs'ın güneyine götürmek amacıyla aracına alıp, götürmeye çalıştığı sırada polis tarafından suçüstü tespit edilmiş ve tüm şahıslar tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturmada, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen F.A.A.A.(E-21) ve A.A.A.(E-21) tutuklandı.

Kıbrıs'ın kuzeyine kanunsuz şekilde giriş yapan şahıs tutuklandı

Yenierenköy’de deniz sahilinde, D.T’nin (E-39) onaylanmış liman olmayan bir yerden kanunsuz şekilde Kıbrıs'ın kuzeyine giriş yaptığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

34 yaşındaki şahıs kayıp

Alsancak’ta yaşayan Metin Üçeş’in (E-34) önceki gün evinden ayrıldığı ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi. Bahse konu şahıs polis tarafından aranıyor.

İkamet izinsiz üç kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen üç kişi tutuklandı.



Çalıştığı iş yerinden 2 bin dolar çaldı

Lefkoşa’da bir elektronik mağazasında çalışan S.A.(E-34), 8 Nisan’da müşteriden aldığı toplam 2 bin ABD Doları parayı işletmeye teslim etmeyip, çaldı. Yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.