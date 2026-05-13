Nesil Çalışkan, Birleşik Krallık’ta hükümete giren ilk Kıbrıslı Türk oldu

İngiltere Başbakanı Keir Starmer tarafından yapılan kabine revizyonu kapsamında 37 yaşındaki Nesil Çalışkan, Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanlığı’nda bakan yardımcılığı görevine atandı.

İngiltere'de yerel seçimlerde İşçi Partisinin yaşadığı büyük kayıplar sonrası artan istifa çağrılarına rağmen istifa etmeyeceğini yineleyen Keir Starmer kabinede değişikliğe gitti.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, hükümette bazı yeni atamalar yapıldığı bildirildi.

Bu atamalar, Miatta Fahnbulleh, Jess Phillips, Alex Davies-Jones ve Zubir Ahmed'in hükümetten ayrılmasının ardından yapıldı.

Yapılan açıklamada, İşçi Partisi milletvekili Nesil Çalışkan’ın Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanlığı’nda bakan yardımcısı (Parliamentary Under-Secretary of State in the Ministry of Housing, Communities and Local Government) olarak atandığı bildirildi.

İlk Kıbrıslı Türk kökenli milletvekili

BBC’nin aktardığına göre 2024 genel seçimlerinde İşçi Partisi’nden Londra’daki Barking bölgesinden milletvekili seçilen Çalışkan, Avam Kamarası’na giren ilk Kıbrıslı Türk kökenli milletvekili oldu.

Enfield-Edmonton’da doğan Çalışkan, siyasete genç yaşta İşçi Partisi’nde başladı.

Reading Üniversitesi’nde Siyaset ve Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimi alan Çalışkan, London School of Economics’te Siyaset ve İletişim üzerine ise yüksek lisansını yaptı. Birkaç yıl Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) için çalıştı.

2015’te Enfield'da Belediye Meclisi Üyesi, 2018'de de 29 yaşında Belediye Başkanı seçildi. Londra'da en genç kadın belediye başkanı olarak da kayda geçti.