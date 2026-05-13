“Giderayak ne varsa geçirmeye çalışıyorlar”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Nazar Erişkin’in hazırlayıp sunduğu “Güne Dair” programında hükümete eleştiriler yöneltirken, TDP’nin seçim hazırlıklarında önemli bir aşamaya geldiğini söyledi. Çeler, hükümetin meclis tatile girmeden önce bazı tartışmalı adımları hızla geçirmek istediğini belirterek, “Giderayak ne yapabilirlerse yapmaya çalışıyorlar ama bu toplumun zararına olan şeyleri yapıyorlar.” dedi.

Toplumda hükümete karşı ciddi bir bıkkınlık oluştuğunu söyleyen Çeler, erken seçimin ocak ayını bile beklemeyebileceğini ifade ederek, “Bence ocak ayına kadar kalmayacaklar. Kendi hükümet ortakları bile oturup karar vereceklerini söylüyor. Eski eserler, limanlar gibi bazı konuları geçirip seçim kararı alma düşüncesi olabilir” diye konuştu.

Çeler, TDP’nin ise uzun süredir seçim hazırlıklarını sürdürdüğünü belirterek, eğitimden sağlığa, ekonomiden dijital dönüşüme kadar birçok başlıkta kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini söyledi. “TDP gümbür gümbür geliyor” diyen Çeler, özellikle genç kadrolarla ve uzman isimlerle yeni bir yapı kurduklarını ifade etti.

“TDP artık sadece eleştiren değil, hazırlığını tamamlayan alternatif bir yapı”

TDP’nin seçim programının büyük ölçüde hazır olduğunu kaydeden Çeler, eğitimde fırsat eşitliği yaratmayı hedeflediklerini belirtti. Çocukların konteyner sınıflardan kurtarılması gerektiğini söyleyen Çeler, devlet okullarının yeniden güçlü hale getirilmesinin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Sağlıkta ise genel sağlık sigortasının hayata geçirilmesi için çalışma yürüttüklerini ifade eden Çeler, devlet hastanesinde uzun süre bekleyen vatandaşların özel hastanelerden de hizmet alabileceği bir model hedeflediklerini anlattı. Çeler, “İnsanlar sağlık primi ödüyor ama hizmete ulaşamıyor. Bu sürdürülebilir değil” dedi.

Ekonomide farklı bir modele ihtiyaç olduğunu savunan Çeler, mevcut sistemin artık tıkandığını söyledi. TDP’nin ekonomistlerle birlikte makro ekonomik dönüşüm üzerinde çalıştığını belirten Çeler, kayıt dışılığın azaltılması, vergilerin tabana yayılması ve yeni gelir modelleri oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Dijitalleşme konusunda da dikkat çeken mesajlar veren Çeler, e-devlet sisteminin artık zorunluluk olduğunu söyledi. “İnsanlar devlet dairelerinde saatlerce beklemek zorunda kalmamalı” diyen Çeler, Estonya örneğini vererek birçok işlemin telefon üzerinden yapılabildiği sistemlerin KKTC’de de kurulabileceğini ifade etti.

Genç adaylarla yola çıkacaklarını da söyleyen Çeler, “Bu ülkenin genç nesillerin enerjisine ihtiyacı var” dedi.

“UBP’nin karma oy korkusu var”

Programda seçim sistemi ve karma oy tartışmalarına da değinen Çeler, insanların oy verme özgürlüğünün kısıtlanmaması gerektiğini söyledi. Karma oyun kaldırılması tartışmalarının arkasında siyasi kaygılar olduğunu savunan Çeler, “UBP’nin karma oyu kaldırma isteğinin temelinde korku yatıyor” ifadelerini kullandı.

CTP’nin ideolojik oy vurgusu yaptığını ancak insanların tercih özgürlüğünün korunması gerektiğini belirten Çeler, “İnsanları yasaklarla değil, doğru icraatlarla ikna etmeniz gerekir” diye konuştu.

Basın özgürlüğü konusunda hazırlanan yasa değişikliklerini de eleştiren Çeler, toplum önünde bilinen kişiler ile diğer vatandaşlar arasında ayrım yaratılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. “Güven duyulmayan bir hükümetin yaptığı her düzenleme toplumda kuşkuyla karşılanıyor” diyen Çeler, TDP’nin özgür basın ve ifade özgürlüğü konusunda net bir çizgide olduğunu kaydetti.

Rum yönetiminin son dönemde attığı adımlara ilişkin de konuşan Çeler, Güney Kıbrıs’ın yabancı askeri güçlerle yaptığı anlaşmaların tüm adayı risk altına soktuğunu savundu. Çeler, “Bu ada sadece onların değil, bizim de adamız” dedi.

Konuşmasının sonunda TDP’nin merkez solda güçlü bir alternatif haline geldiğini vurgulayan Çeler, “TDP kucaklayıcı bir partidir. Her bölgede büyüyoruz. Bu seçimde siyasetin dengelerini değiştireceğiz” ifadelerini kullandı.