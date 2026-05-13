“Müşteriden aldığı 2 bin doları sirkat etti”

Lefkoşa’da meydana gelen Sirkat suçundan tutuklanan S.A., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet ver en Polis memuru Fırat Uğuroğlu olguları aktardı. Polis, 8 Nisan 2026 tarihinde Lefkoşa’da bulunan bir elektronik eşya satış mağazasında satış personeli olarak çalışan zanlının makbuz karşılığı müşteriden almış olduğu 2 bin dolar parayı müstahdemi olduğu şirkete teslim etmeyerek sirkat ettiğini söyledi.

Polis, şikâyetin 12 Mayıs 2026 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlının suçunu kabul eder nitelikte ifade verdiğini, soruşturmanın devam ettiğini, makbuzun inceleneceğini, ayrıca miktarın artabileceğini ifade ederek, 2 gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.