"2 gün içinde evlerde su akmaya başlayacak"

Çatalköy - Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, yaklaşık 6 ay önce başlatılan su kuyusu çalışmalarının tamamlandığını ve 2 gün içinde bölgedeki evlerin depolarına su verilmeye başlanacağını duyurdu.

Başkan Kırok, yaptığı açıklamada, 30 Mayıs 2024'te başlayan kazı çalışmalarının 50 gün sürdüğünü ve yapılan ölçümler sonucunda saatte 70 metreküp su kapasitesine sahip bir kaynak bulunduğunu belirtti. Çalışmaların, uzun ve özverili bir sürecin ardından tamamlandığını ve bölgeye önemli bir kazanç sağlandığını ifade etti.

Belediyenin tamamen kendi finansmanı ile gerçekleştirdiği su kuyusu projesinin maliyeti şu şekilde açıklandı:

Kazı yolu açılıp platformun hazırlanması: 360.000 TL

Çalışan makinenin ve jeneratörlerin mazotu: 245.953,16 TL

Aracın bakım onarımı: 4.000 TL

Belediye personeli mesaileri: 27.325 TL

Elektrik trafo maliyeti: 577.327,74 TL

Diğer giderler: 47.317,25 TL

Toplam maliyet: 1.261.923,15 TL

Başkan Kırok, yapılan bu çalışmanın, imkan verildiğinde güzel işlerin başarılabileceğinin kanıtı olduğunu vurguladı. Ayrıca, Jeoloji Maden Dairesi, Çatalköy Esentepe belediye çalışanları ve Girne Su Dairesi personeline teşekkürlerini iletti.