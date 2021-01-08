2 gemide, 420 kişi

Türkiye’den gelen 2 gemide toplam 420 kişi limana indi. Aralarında çok sayıda narenciye işçisinin de olduğu yolcular otobüslerle karantina otellerine götürülüyor. Aralarında çocukların da olduğu yolcular, önlemler çerçevesinde 15 kişilik gruplar halinde limandan çıkarılsa da, ortaya çıkan görüntü bulaş endişesi yarattı.

Fotoğraflar: Devrim DEMİR