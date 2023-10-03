2 eczacı 1 doktor daha yargı karşısında

PGM Özel Soruşturma Şube Amirliği tarafından yürütülen Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Doktor S.T. , eczacılar Ö.T. ve E.T. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı, haklarında 3 gün tutukluluk kararı verildi.

Soruşturma memuru Cemali Çiftçi, zanlıların “Resmi evrak sahteleme”, “Resmi evrak tedavüle sürme” ve “Sahtekârlıkla para temini” suçlarından methalder olduğunu belirtti.

Çiftçi, zanlıların Ocak ve Ağustos ayları içinde öz kızları olan Dr. S. T. tarafından yazılan reçetelerin hastaların almadığını tespit ettiklerini söyledi.

"Eczanenin yanındaki çöpte ilaçlar bulundu"

Eczacı Ö.T. ve E.T’nin doktor kızlarının yardımıyla sahte reçete düzenleyip sosyal sigortalara vererek para temin ettiklerinin tespit edildiğini aktaran polis, ayrıca eczanelerde yapılan aramalarda, eczanenin yanındaki çöpte küpürü kesilmiş ilaçlar bulduklarını kaydetti.

Polis, “en fazla reçete yazan” doktor ve ezacıları mercek altına aldı

Ayrıca polis, Sosyal Sigortalar’dan alınan reçetelerde en yüksek reçete hazırlayan eczaneler ve doktorları incelemeye başladıklarına dikkat çekerek, 3 zanlının da bu sebeple tutuklandığını belirtti.

Zanlıların el ve imza örneklerinin alındığını ve emare olarak alınan elektronik cihazların inceleneceğini kaydeden polis, 3 gün tutukluluk talep etti.

Yargıç, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.