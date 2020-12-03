2 Covid-19 hastası yoğun bakımda

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Coronavirüs (Covid-19) tedavisi gören iki hastanın dün akşam yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Hastaların durumu ile ilgili bilgi veren Sağlık Bakanlığı, yoğun bakıma alınan kişilerden birinin 83 yaşında hipertansiyon hastası bir kadın ile 70 yaşında hipertansiyon ve aynı zamanda koah hastalığı bulunan bir erkek olduğunu açıkladı.

Bakanlık yoğun bakımda tedavi gören her iki hastanın da durumu stabil olduğunu aktardı.