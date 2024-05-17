“2 çocuğu taciz etti, ‘kaçak’ olduğu tespit edildi”

Lefkoşa’da, 49 yaşındaki O.T. isimli şahıs, 6 ve 7 yaşındaki iki çocuğu taciz ederek, cinsel istismar suçu işlediği iddiasıyla tutuklandı, daha sonra Kıbrıs’ın kuzeyinde kaçak yaşam sürdüğü de tespit edildi.

“Çocuğun Cinsel istismarı ve İkamet İzinsiz Bulunmak” suçlamalarıyla Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılan zanlının, soruşturma amacıyla 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verildi.

Mahkemede olayla ilgili bulguları aktaran polis, Çarşamba günü Lefkoşa’da iki çocuğu taciz ederek, cinsel istismar suçu işlediğini söyledi.

Polis, şikâyetin 16 Mayıs tarihinde yapıldığını, zanlının Lefkoşa Surlariçi'nde tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, olay mahallindeki kameraların incelendiğini, olay öncesi, anı ve sonrasının çok net görüldüğünü ve zanlının suçu işlerken bariz bir şekilde görüldüğünü açıkladı.

Polis, tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatılan zanlının muhaceret kontrolünde 25.10.2023 tarihinden itibaren 204 gündür Kıbrıs’ın kuzeyinde izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, meseleyle ilgili kız çocuklarının ifadelerinin sosyal hizmet görevlileri eşliğinde alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının başka bir suça karışıp karışmadığının araştırılacağını, alınacak ifadeler olduğunu, suçun infiale neden olduğunu belirterek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.